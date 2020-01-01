Байден даст поручение советникам по науке

"Наука всегда будет играть ведущую роль" в новой администрации США, заявил избранный президент США.

Избранный президент США Джозеф Байден намерен назначить своими советниками по науке ведущих специалистов из разных отраслей и поручить им сосредоточиться на вопросах борьбы с пандемией COVID-19, восстановления экономики страны, а также противодействия изменению климата. Об этом в субботу, 16 января, он заявил во время выступления в Уилмингтоне, штат Делавэр, которое опубликовано в Twitter политика.

"Сегодня я рад представить команду, в которую вошли некоторые из наиболее выдающихся исследователей. Я попрошу их сконцентрироваться на пяти ключевых сферах. Первая - это пандемия и все, что мы можем узнать и сделать для решения широкого круга проблем, касающихся здравоохранения", - отметил Байден.

Как он пояснил, вторая сфера - это экономика, а также проблемы, касающиеся ее эффективного восстановления.

Также, в числе основных задач демократ назвал противодействие изменению климата, обеспечение ведущей роли США в сфере технологий, а также сохранение в стране "долгосрочной заинтересованности" в развитии науки.

Байден объявил, что его ключевым советником по науке станет генетик Эрик Лэндер. В группу советников Байдена по науке также войдут Фрэнсис Арнольд и Мария Зубер.

Демократ подчеркнул, что все указанные советники должны гарантировать, что решения администрации "основаны на научных данных и фактах".

Ранее сообщалось, что у Байдена заговорили об отмене санкций по СП-2 против европейских компаний, если те откажутся от участия в строительстве трубопровода.

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