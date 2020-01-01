В Индонезии инстаграм-знаменитости стали приоритетной группой для вакцинаци

В Минздраве Индонезии рассчитывают, что знаменитости повысят доверие к вакцине - пока на прививку согласны только 37% граждан страны.

В Индонезии решили первыми вакцинировать блогеров и певцов

В Индонезии интернет-блогеров включили в список приоритетных групп для вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом в субботу, 16 января, сообщил Reuters.

Вакцинация инфлюенсеров, как надеются власти страны, поможет убедить граждан в необходимости прививки. В числе первых препарат от COVID-19 также получат медицинские работники.

Одним из первых пример подал телеведущий Раффи Ахмад, на которого в инстаграме подписано почти 50 млн человек.

“Не бойтесь вакцин”, - написал он в соцсети и показал, как ему делали прививку.

Однако он нарушил введенные в стране правила социального дистанцирования и отправился гулять, хотя иммунитет за пару часов не появляется. Ахмаду пришлось публично извиняться.

В ближайшее время вакцину от COVID-19 также получат музыканты из группы Noah и певица Риса Сарасвати, сообщили в индонезийском Минздраве.

В Индонезии применяют китайскую вакцину CoronaVac.

Напомним, президент Индонезии Джоко Видодо вакцинировался препаратом от коронавируса китайской компании Sinovac.

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