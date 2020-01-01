В Индонезии инстаграм-знаменитости стали приоритетной группой для вакцинаци
В Индонезии интернет-блогеров включили в список приоритетных групп для вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом в субботу, 16 января, сообщил Reuters.
Вакцинация инфлюенсеров, как надеются власти страны, поможет убедить граждан в необходимости прививки. В числе первых препарат от COVID-19 также получат медицинские работники.
Одним из первых пример подал телеведущий Раффи Ахмад, на которого в инстаграме подписано почти 50 млн человек.
“Не бойтесь вакцин”, - написал он в соцсети и показал, как ему делали прививку.
Однако он нарушил введенные в стране правила социального дистанцирования и отправился гулять, хотя иммунитет за пару часов не появляется. Ахмаду пришлось публично извиняться.
В ближайшее время вакцину от COVID-19 также получат музыканты из группы Noah и певица Риса Сарасвати, сообщили в индонезийском Минздраве.
В Индонезии применяют китайскую вакцину CoronaVac.
Напомним, президент Индонезии Джоко Видодо вакцинировался препаратом от коронавируса китайской компании Sinovac.
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