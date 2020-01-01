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Террористы будут брать меньше жен и экономить на свадьбах

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В среде "Талибан" женихи платят родителям невест выкуп, который иногда достигает 95 тысяч долларов.
В "Талибане" планируют сократить расходы на свадьбы и содержание гаремов
В "Талибане" планируют сократить расходы на свадьбы и содержание гаремов
Getty Images

Лидеры "Талибана" призвали членов группировки брать меньше жен, чтобы экономить на свадьбах. Об этом в субботу, 16 января, рассказывает ВВС

Отмечается, что эмир "Талибана" Хайбатулла Ахундзада приказал избегать второго, третьего и четвертого брака, если в этом нет необходимости.

"Все дело в том, что среди террористов распространились слухи о роскошной жизни лидеров: они устраивают пышные свадьбы, а жен селят отдельно друг от друга", - говорится в статье. 

Кроме того, среди талибов ходят слухи, что цена за выкуп невесты, которая уплачивается ее родителям, может достигать 95 тысяч долларов. Из-за высоких растрат чиновников среди талибов пошли слухи о коррупции "верхушки" движения.

Ахундзада призвал сократить число жен, чтобы чиновники смогли "защитить себя от обвинений и позора". Его указ не обязывает членов группировки не иметь больше одной жены, однако постановляет сократить расходы на свадьбы и содержание гарема.

В то же время, лидер "Талибана" одобрил повторную женитьбу в том случае, если у мужчины нет детей, нет наследника мужского пола, если она женится на вдове или если он богат.

Ранее в соборе Святой Софии в Турции развернули флаг движения "Талибан". 

Ранее мы писали, что в Хорезмской области Узбекистана родственники жениха устроили невесте проверку на девственность. 

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Теги: свадьба, Талибан, Женитьба, ограничение
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Источник: korrespondent.net

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