Солсберийский собор стал центром вакцинации населения
Солсберийский собор в графстве Уилтшир на
Сделать прививку в соборе, построенном в XIIIвеке, могут граждане старше 80 лет, которым выпишут специальное приглашение. Им необходимо будет прийти за 5 минут до назначенного времени, чтобы не создавать очередь.
“Мы гордимся своим участием в программе вакцинации, которая призвана спасти жизни и дать людям реальную надежду в нынешние трудные времена. Сотрудники местного отделения Национальной службы здравоохранения и их пациенты получат теплый прием”, - заявил настоятель собора Николас Пападопулос.
Как уточнила газета, переоборудование Солсберийского собора стало возможным из-за коронавирусных ограничений - в настоящее время службы проводятся онлайн.
Программа массовой вакцинации населения стартовала в Соединенном Королевстве 8 декабря. В настоящий момент жители страны делают прививки препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также
Первыми прививают медицинских работников, лиц, проживающих в домах престарелых, и людей старше 80 лет. Затем последовательно начнется вакцинация людей в различных возрастных группах, начиная с самых пожилых.
Ранее сообщалось, что в МОЗ расчитывают на старт вакцинации в Украине в середине февраля. На первом этапе прививки получат всего 367 тысяч человек.
Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что в 2021 году вакцину получат все желающие.
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