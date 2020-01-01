Солсберийский собор стал центром вакцинации населения

Сделать прививку в соборе, где хранится экземпляр Великой хартии вольностей, смогут люди старше 80 лет, которым будет выписано специальное приглашение.

Сделать прививку в соборе, построенном в XIII веке, могут граждане старше 80 лет @DrDanSMP/twitter.ru

Солсберийский собор в графстве Уилтшир на юго-западе Англии, построенный в XIII веке, переоборудовали в центр вакцинации от коронавируса. Во время процедуры будет исполняться музыкальная программа на старинном органе. Об этом в субботу, 16 января сообщает газета The Guardian.

Сделать прививку в соборе, построенном в XIIIвеке, могут граждане старше 80 лет, которым выпишут специальное приглашение. Им необходимо будет прийти за 5 минут до назначенного времени, чтобы не создавать очередь.

“Мы гордимся своим участием в программе вакцинации, которая призвана спасти жизни и дать людям реальную надежду в нынешние трудные времена. Сотрудники местного отделения Национальной службы здравоохранения и их пациенты получат теплый прием”, - заявил настоятель собора Николас Пападопулос.

Как уточнила газета, переоборудование Солсберийского собора стало возможным из-за коронавирусных ограничений - в настоящее время службы проводятся онлайн.

Программа массовой вакцинации населения стартовала в Соединенном Королевстве 8 декабря. В настоящий момент жители страны делают прививки препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета.

Первыми прививают медицинских работников, лиц, проживающих в домах престарелых, и людей старше 80 лет. Затем последовательно начнется вакцинация людей в различных возрастных группах, начиная с самых пожилых.

Ранее сообщалось, что в МОЗ расчитывают на старт вакцинации в Украине в середине февраля. На первом этапе прививки получат всего 367 тысяч человек.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что в 2021 году вакцину получат все желающие.

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