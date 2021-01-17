В Индонезии число жертв землетрясения выросло до 56 человек

В провинции Западный Сулавеси продолжают происходить афтершоки. Всего их зафиксировали 28.

В индонезийской провинции Западный Сулавеси по меньшей мере 56 человек погибли в результате серии землетрясений. Об этом в воскресенье, 17 января, со ссылкой на агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщает Синьхуа.

Представитель агентства Радитья Джати рассказал, что число раненых составляет 826 человек. Среди них 189 человек, получивших серьезные ранения в городе Мамуджу, и еще 12 человек, получивших тяжелые травмы в районе Маджене.

Джати добавил, что средства экстренной помощи продолжают поступать к пострадавшим, которые находятся в нескольких эвакуационных центрах.

В пострадавшем регионе восстановили работу электричества и функционирование главной дороги, которая была повреждена в результате подземных толчков.

Также указано, что в Западном Сулавеси продолжают происходить афтершоки. Всего их зафиксировали 28.

Напомним, 15 января на острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентр находился на расстоянии 6 км к северо-западу от района Маджене, очаг залегал на глубине 10 км. Изначально сообщалось о семи погибших.

Позже стало известно, что подземные толчки повредили более 300 домов и две гостиницы, разрушили местную больницу, правительственное здание и несколько мостов. Свои дома покинули около 15 тысяч человек.

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