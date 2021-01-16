На Филиппинах семь военных погибли при крушении вертолета

Вертолет участвовал в операции по пополнению запасов. Причиной аварии стала неисправность двигателя.

На Филиппинах в южной провинции Букиднон разбился военный вертолет американского производства Bell UH-1 Iroquois. Жертвами аварии стали семь человек, сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление филиппинской армии.

"Военный вертолет участвовал в операции по пополнению запасов, когда потерпел крушение из-за неисправности двигателя", – говорится в сообщении.

Отмечается, что среди погибших оба пилота и еще пять военных.

Указано, что за последнее время это не первый трагический инцидент с участием вертолета Вооруженных сил Филиппин. В июле прошлого года четыре человека погибли, когда военный вертолет упал в провинции Исабела на севере страны. Еще четверо филиппинских военных погибли в результате падения вертолета в сентябре.

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