Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Филиппинах семь военных погибли при крушении вертолета

Комментариев: 0
Вертолет участвовал в операции по пополнению запасов. Причиной аварии стала неисправность двигателя.
Вертолет UH-1 Iroquois филиппинской армии
Вертолет UH-1 Iroquois филиппинской армии

На Филиппинах в южной провинции Букиднон разбился военный вертолет американского производства Bell UH-1 Iroquois. Жертвами аварии стали семь человек, сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление филиппинской армии.

"Военный вертолет участвовал в операции по пополнению запасов, когда потерпел крушение из-за неисправности двигателя", – говорится в сообщении.

Отмечается, что среди погибших оба пилота и еще пять военных.

Указано, что за последнее время это не первый трагический инцидент с участием вертолета Вооруженных сил Филиппин. В июле прошлого года четыре человека погибли, когда военный вертолет упал в провинции Исабела на севере страны. Еще четверо филиппинских военных погибли в результате падения вертолета в сентябре.

Филиппины отказались покупать российские вертолеты

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: вертолет, авария, жертвы, крушение, военные, Филиппины, погибли, погибшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь