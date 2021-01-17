Российский посол скончался в Эмиратах

Сергей Кузнецов скончался в Москве. Причины смерти российского посла пока не называются.

Сергей Кузнецов занимал должность посла России в ОАЭ с 2019 года Посольство РФ в ОАЭ

Посол России в Объединенных Арабских Эмиратах Сергей Кузнецов умер в субботу на 68 году жизни. Об этом сообщила дипмиссия РФ на своей странице в Facebook в воскресенье, 17 января.

"Посольство с глубоким прискорбием сообщает, что 16 января 2021 года в Москве на 68 году жизни скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Объединенных Арабских Эмиратах Сергей Николаевич Кузнецов. Коллектив посольства глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной С. Н. Кузнецова и выражает самые искренние соболезнования его родным и близким", – говорится в сообщении.

Причины смерти российского посла пока не называются.

Известно, что Кузнецов занимал должность посла России в ОАЭ с 2019 года, а на дипломатической службе состоял с 1985 года. В разное время был послом в Джибути, Сомали, Ливии, Сирии, Омане и Кувейте.

Напомним, в последние годы скончалось сразу несколько послов РФ. Так, в январе 2017 года на 68 году жизни умер посол России в Индии Александр Кадакин. А в августе того же года посол России в Судане Миргаяс Ширинский был обнаружен мертвым в своей резиденции в Хартуме.

В мае 2018 года в Лиссабоне на 67 году жизни умер посол РФ в Португалии Олег Белоус. А в августе того же года скончался посол РФ в Непале Андрей Будник.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet