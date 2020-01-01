Стали известны сроки восстановления поставок COVID-вакцины в Европе

Pfizer и BioNTech сейчас работают над увеличением производственных мощностей на предприятии в бельгийском Пуурсе.

Компании Pfizer и BioNTech намерены оперативно восстановить поставки вакцины от коронавируса COVID-19 в Европе и даже нарастить их во втором квартале нынешнего года. Об этом говорится в заявлении на сайте BioNTech.

Указано, что компании смогут вернуться к первоначальному плану поставок в ЕС, начиная с 25 января. А с 15 февраля они увеличат объемы поставок.

"Это позволит нам доставить полностью запланированное количество доз вакцины в первом квартале и значительно больше во втором квартале", – заверили в BioNTech.

В компании добавили, что сейчас работают над увеличением произвосдвтенных мощностей на предприятиии в бельгийском городе Пуурс.

Ранее на этой неделе стало известно, что Pfizer со следующей недели планирует сократить объем поставок COVID-вакцины в Европу.

Эти планы вызвали тревогу в странах ЕС, где проходит масштабная кампания по вакцинации населения от COVID-19. Причем на данном этапе применяется в основном вакцина от Pfizer/BioNTech.

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