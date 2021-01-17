В России впервые с лета сократилось число больных с COVID-19
В России количество активных случаев коронавируса COVID-19 по итогам недели впервые снизилось, начиная с августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба в воскресенье, 17 января.
Число выявленных за семь дней случаев заражения оказалось на уровне прошлой недели – 166 255 против 165 167 (рост на 0,7%). Таким образом, серьезного подъема заболеваемости сразу после окончания новогодних праздников в России не произошло.
В общей сложности с начала пандемии в России выявили 3 568 209 инфицированных. Это более 2,4% всего населения и четвертый показатель в мире.
В последние семь дней в стране подтверждали в среднем 16,2 случая заражения в сутки на каждые 100 тыс. жителей. Неделю назад этот показатель был равен 16,1.
Коэффициент распространения инфекции заметно вырос: если в прошлое воскресенье он составлял 0,97, то в это – 1,06.
За неделю в России вылечились 181 542 человека, у которых ранее диагностировали коронавирус, против 160 007 за предыдущие семь дней.
Благодаря этому доля уже выздоровевших достигла 83% – максимума за всю пандемию. В прошлое воскресенье она равнялась 81,7%.
Кроме того, количество активных случаев по итогам недели сократилось впервые с конца августа. Число тех, кто проходит лечение в данный момент, уменьшилось по сравнению с прошлым воскресеньем на 19 016 – до 542 212.
Также стало известно о 481 умершем россиянине за минувшие сутки и 3 729 летальных исходах за семь дней. Это больше, чем на прошлой неделе, когда зарегистрировали 3 331 смерть из-за коронавируса, и примерно соответствует показателям позапрошлой – 3 728 умерших.
В общей сложности с начала пандемии в России умерли 65 566 заболевших. Летальность увеличилась за семь дней с 1,82% до 1,84%.
Ранее сообщалось, что с 18 января в России начнется массовая вакцинация населения от коронавируса. В оборот до конца этого месяца поступит 2,1 млн доз COVID-вакцины.
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