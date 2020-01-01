В Черном море затонул российский сухогруз

Турция начала операцию по спасению около 15 членов экипажа. Моряки пытаются спастись на шлюпках.

Российский сухогруз Арвин затонул у берегов Турции в Черном море. Об этом сообщает Анадолу в воскресенье, 15 января.

Губернатор провинции Бартын Синан Гюнер сообщил о начале операции по спасению около 15 членов экипажа, предположительно находящихся на трех шлюпках.

"Информации о погибших или затоплении спасательных шлюпок не поступало. Из-за плохих погодных условий поисково-спасательная операция затруднена. Спасатели с трудом направляются в зону бедствия", – сказал Гюнер.

Напомним, в конце декабря в акватории Баренцева моря затонуло российское рыболовецкое судно Онега. Тогда погибли 17 человек из 19. Причиной трагедии стало обледенение судна.

Ранее сообщалось, что на испанском острове Гран-Канария в порту Лас-Пальмас произошел пожар на российском судне Свеаборг. Жертвами стали три гражданина Украины.

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