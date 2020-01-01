На затонувшем судне в Черном море были украинцы

Экипаж судна Арвин состоял из 13 человек. Почти все они были гражданами Украины, сообщают местные власти.

На борту затонувшего у берегов Турции сухогруза Арвин находились граждане Украины. Пятерых моряков удалось спасти, двое погибли. Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на губернатора провинции Бартын Синана Гюнера в воскресенье, 17 января.

"Мы заявили, что судно было под российским флагом, но позже мы узнали, что он ходил под флагом Палау. Он перевозил груз из Грузии в Болгарию и был отправлен в порт Бартын из-за неблагоприятных погодных условий… Экипаж корабля – граждане Украины", – сказал Гюнер.

По его данным, экипаж состоял из 13 человек. Сейчас спасатели пытаются добраться до еще двух человек, которые находятся в скалистой местности.

В Минобороны Турции сообщили, что в операции по спасению членов команды затонувшего российского сухогруза задействован также фрегат ВМС.

В свою очередь Интерфакс со ссылкой на Росморречфлот сообщает, что на борту сухогруза было двое граждан России, а судовладелец затонувшего судна – украинская компания Arvin Shipping LTD.

Ранее в воскресенье сообщалось о крушении сухогруза Арвин в Черном море из-за сложных погодных условий. Местные власти начали операции по спасению членов экипажа, предположительно находящихся на трех шлюпках.

Напомним, в конце декабря на испанском острове Гран-Канария в порту Лас-Пальмас произошел пожар на российском судне Свеаборг. Тогда жертвами стали три гражданина Украины.

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