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Возвращение Навального: во Внуково стоят автозаки

Комментариев: 1
Полиция не пускает людей без билетов на самолет в помещение аэропорта Внуково. Возле аэропорта дежурит несколько автозаков.

В Москве в аэропорту Внуково, куда сегодня должен прибыть Навальный, находится несколько автозаков, полиция не пропускает в аэропорт людей без билета на самолет. Об этом сообщает Телеграм-канал BAZA.

"Так сейчас выглядят окрестности аэропорта Внуково. Сюда продолжают стягиваться силы полиции, а за зданием аэропорта уже дежурят несколько автозаков", - говорится в подписи к видео из аэропорта.

По данным канала Avtozak LIVE, сотрудники аэропорта создают очередь на входе. Они объясняют свои действия антиковидными мерами.

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный в среду, 13 января, заявил, что в конце недели вернется в Россию.

Позже стало известно, что Алексей Навальный объявлен в федеральный розыск в России.

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Теги: Москва, видео, Навальный, Внуково, автозак
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
сергей11    17.01.2021, 15:56
Оценка:  +5
сергей11
путин грозит миру "неимеющиманалогов" супероружием, рвётся спасать человечество от ковида и тут же трясётся перед одним-единственным чувачком. Вот уж воистину "умом россию не понять".
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