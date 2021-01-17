Возвращение Навального: во Внуково стоят автозаки

Полиция не пускает людей без билетов на самолет в помещение аэропорта Внуково. Возле аэропорта дежурит несколько автозаков.

В Москве в аэропорту Внуково, куда сегодня должен прибыть Навальный, находится несколько автозаков, полиция не пропускает в аэропорт людей без билета на самолет. Об этом сообщает Телеграм-канал BAZA.

"Так сейчас выглядят окрестности аэропорта Внуково. Сюда продолжают стягиваться силы полиции, а за зданием аэропорта уже дежурят несколько автозаков", - говорится в подписи к видео из аэропорта.

По данным канала Avtozak LIVE, сотрудники аэропорта создают очередь на входе. Они объясняют свои действия антиковидными мерами.

Не стоит жалеть, мы просто работаем. Мы достойно «встретили» самолёты из Германии в 1941-м, встретим все самолёты и в 2021-м. Нам в этом году исполняется 80 лет и мы уже многое повидали и пережили. — Аэропорт Внуково (@VnukovoAirport) January 17, 2021

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный в среду, 13 января, заявил, что в конце недели вернется в Россию.

Позже стало известно, что Алексей Навальный объявлен в федеральный розыск в России.

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