"Водочки нам принеси": Навальные летят в Москву

Самолет с российским оппозиционером Алексеем Навальным и его супругой Юлией вылетел из Берлина в Москву.

Алексей Навальный с супругой Юлией вылетели из Берлина в Москву. В самолете они записали короткое видео и опубликовали его в Instagram.

"Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим", - произносит супруга политика фразу из фильма Брат-2.

"Мы летим домой", - говорится в подписи к видео.

Ранее сообщалось, что в Москве в аэропорту Внуково, куда сегодня должен прибыть Навальный, находится несколько автозаков.

Напомним, что Алексей Навальный объявлен в федеральный розыск в России.

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