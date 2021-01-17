"Водочки нам принеси": Навальные летят в Москву
Самолет с российским оппозиционером Алексеем Навальным и его супругой Юлией вылетел из Берлина в Москву.
Алексей Навальный с супругой Юлией вылетели из Берлина в Москву. В самолете они записали короткое видео и опубликовали его в Instagram.
"Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим", - произносит супруга политика фразу из фильма Брат-2.
"Мы летим домой", - говорится в подписи к видео.
Ранее сообщалось, что в Москве в аэропорту Внуково, куда сегодня должен прибыть Навальный, находится несколько автозаков.
Напомним, что Алексей Навальный объявлен в федеральный розыск в России.
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