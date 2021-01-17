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Спасенные украинские моряки находятся в больнице

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Моряки находятся в государственной больнице города Айдын. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Опубликовал видео с больничной палаты спасенных членов экипажа с затонувшего судна Arvin. Видео обнародовал посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter.

"Турецкими органами предоставляется морякам необходимая медицинская помощь - получено видео с посещения руководством региона Бартин спасенных. Благодарны турецкий стороне за реакцию и помощь", - написал Андрей Сибига.

Ранее посол сообщил, что украинские моряки находятся в государственной больнице города Айдын. Состояние их здоровья удовлетворительное. Поисково-спасательные мероприятия продолжаются.

Напомним, сухогруз Арвин затонул сегодня, 17 января, у берегов Турции в Черном море.

Также сообщалось, что на борту затонувшего у берегов Турции сухогруза Арвин находились граждане Украины.

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Теги: Турция, Больница, Черное море, видео, моряки, спасение
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Источник: korrespondent.net

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