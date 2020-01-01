Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Навального задержали в аэропорту Москвы

Комментариев: 0
Во время прохождения пограничного контроля полицейские предложили Навальному "проследовать за ними".

В Москве Алексея Навального задержали после посадки самолета. Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что во время прохождения пограничного контроля полиция заявила Навальному, что в случае отказа проследовать с ними, к нему будет применена сила.

На данный момент Навальный ушел с полицейскими, адвокат и Юлия Навальная остались.

Ранее сообщалось, что самолет с Навальным на борту приземлился в аэропорту Шереметьево.

Напомним, Алексей Навальный объявлен в федеральный розыск в России.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Москва, видео, аэропорт, Навальный, задержание, Шереметьево
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь