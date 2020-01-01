Навального задержали в аэропорту Москвы
Во время прохождения пограничного контроля полицейские предложили Навальному "проследовать за ними".
В Москве Алексея Навального задержали после посадки самолета. Об этом сообщают российские СМИ.
Сообщается, что во время прохождения пограничного контроля полиция заявила Навальному, что в случае отказа проследовать с ними, к нему будет применена сила.
На данный момент Навальный ушел с полицейскими, адвокат и Юлия Навальная остались.
Ранее сообщалось, что самолет с Навальным на борту приземлился в аэропорту Шереметьево.
Напомним, Алексей Навальный объявлен в федеральный розыск в России.
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