Илон Маск пожертвовал пять миллионов на образование
Илон Маск, руководитель компаний Tesla и SpaceХ, пожертвовал пять миллионов долларов США на бесплатную образовательную платформу для школьников Khan Academy. Об этом сообщает Entrepreneur.
Некоммерческая организация Khan Academy использует цифровой контент из YouTube, мобильных приложений и веб-сайтов и предлагает практические упражнения.
Образовательная платформа доступна на пяти языках: китайском, французском, немецком, испанском и английском.
Ранее сообщалось, что Илон Маск за день потерял 13,5 млрд долларов и лишился звания самого богатого человека мира по версии Forbes.
Также, Илон Маск планирует распродать все свое имущество, чтобы заселить Марс.
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