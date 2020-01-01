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Илон Маск пожертвовал пять миллионов на образование

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Руководитель компаний Tesla и SpaceХ отдал пять миллионов долларов на предоставление студентам доступа к бесплатному образованию.

Илон Маск, руководитель компаний Tesla и SpaceХ, пожертвовал пять миллионов долларов США на бесплатную образовательную платформу для школьников Khan Academy. Об этом сообщает Entrepreneur.

Некоммерческая организация Khan Academy использует цифровой контент из YouTube, мобильных приложений и веб-сайтов и предлагает практические упражнения.

Образовательная платформа доступна на пяти языках: китайском, французском, немецком, испанском и английском.

Ранее сообщалось, что Илон Маск за день потерял 13,5 млрд долларов и лишился звания самого богатого человека мира по версии Forbes.

Также, Илон Маск планирует распродать все свое имущество, чтобы заселить Марс.

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Теги: образование, благотворительность, студенты, Илон Маск
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Источник: korrespondent.net

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