Le Monde сообщает о давлении на регулятор ЕС при утверждении вакцины Pfizer

По крайней мере пять электронных писем позволяют говорить о давлении, с которым столкнулось агентство для ускорения процесса одобрения первой вакцины от коронавируса, сообщает газета.

Стало известно о давлении на регулятор ЕС при одобрении вакцины Pfizer Giovanni Cancemi / Shutterstock

Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) столкнулось с давлением при сертификации нескольких вакцин от COVID-19, включая Pfizer. Об этом в воскресенье, 17 января, пишет газета LeMonde.

В своих выводах журналисты газеты ссылаются на попавшие в сеть документы, где указывается, что, к примеру, качество препарата Pfizer-BioNTech было поставлено под сомнение.

“Однако это не помешало ряду высокопоставленных представителей ЕС выступить за скорейшее утверждение вакцины”, - говорится в статье.

Уточняется, что данные попали в сеть после хакерской атаки.

“Наибольший вопрос у исследователей вызвало несоответствие составов коммерческих партий вакцины Pfizer и тех партий, которые применялись в ходе клинических испытаний. Также исследователи отметили нехватку данных о коммерческих партиях вакцины”, - пишет издание.



Газета пишет, что среди слитых в сеть документов есть 19 е-мейлов представителей различных департаментов Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА). Один из сотрудников агентства возмущается высказыванием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая настаивала на одобрении вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna до конца года.

При этом, как подчеркивают журналисты, один из сотрудников ЕМА заявил, что с обеими препаратами имеются проблемы.



Известно, что Еврокомиссия разрешила использование вакцины Pfizer-BioNTech 21 декабря прошлого года. Спустя шесть дней в Евросоюзе началась массовая вакцинация. Позже страны ЕС пожаловались на проблемы с поставками вакцины. В Pfizerснижение объема поставок объяснили реорганизацией производства. Компании пришлось внести изменения в процесс изготовления вакцины, что потребует дополнительных разрешений от регуляторов.

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