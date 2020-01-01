Балтийские страны призвали к санкциям ЕС против РФ

Политическое руководство Европейского Союза призвало Кремль освободить задержанного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию из Германии и прекратить его политическое преследование.

Евросоюз должен рассмотреть санкции против России, если не будет немедленно освобожден оппозиционер Алексей Навальный, говорится в совместном заявлении МИД Латвии, Литвы и Эстонии. Заявление в воскресенье, 17 января, опубликовал в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.



“Задержание Алексея Навального абсолютно неприемлемо. Мы требуем от российских властей его незамедлительного освобождения. Евросоюз должен реагировать быстро, если он не будет освобожден, то надо рассмотреть введение санкций против России в связи с этой акцией”, - говорится в сообщении.

Немедленно освободить Навального также потребовал председатель Европейского совета Шарль Мишель.

“Задержание Алексея Навального по прибытии в Москву недопустимо. Я призываю российские власти немедленно освободить его”, - написал Мишель в Twitter.



Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европейский Союз должен незамедлительно отреагировать на задержание.

“Быстрый и однозначный ответ на уровне ЕС необходим. Уважение прав граждан - краеугольный камень демократии”, - написал Моравецкий в Twitter.



Напомним, Навального задержали в аэропорту Шереметьево после его прилета из Берлина 17 января. В УФСИН сообщили, что он будет под стражей до тех пор, пока суд не определит меру пресечения.

Известно, что самолет с Навальным на борту сел в Шереметьево в 20.12 мск. Изначально лайнер должен был прилететь во Внуково, но по техническим причинам аэропорт не смог принять его и три других рейса. Во Внуково приехали десятки сторонников Навального. По данным ОВД-Инфо, из них более 50 были задержаны полицией.

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