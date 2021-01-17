В Санкт-Петербурге погас Вечный огонь

Правоохранителям предстоит выяснить, кто погасил огонь в центре Марсовом поле в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге в центре памятника "Борцам революции" на Марсовом поле погас вечный огонь. Об этом в субботу, 17 января, сообщает интернет-издание Фонтанка.ру со ссылкой за заявление пресс-службы газораспределительной организации города ПетербургГаз.



"Заявка поступила около двадцати минут назад. Бригада компании выехала на место, горение восстановят", - сообщили в пресс-службе.

В компании также добавили, что впоследствии специалисты очистили от снега оборудование. Оно не пострадало и теперь работает исправно.

Вечный огонь на Марсовом поле периодически становится объектом вандализма, отмечает издание. Так, в июле 2020 года местная жительница сожгла розу на Вечном огне в Петербурге и сняла это на видео. После задержания она объяснила полицейским, что решила сжечь цветок после ссоры с возлюбленным. В отношении нее возбудили дело о мелком хулиганстве, с ее друзьями проведена профилактическая беседа.

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