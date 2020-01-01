Свыше 683 тысяч случаев COVID-19 выявлено в мире за сутки

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Больше всего инфицированных зафиксировано в США Unsplash

Число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 93,19 млн. человек, увеличившись за 24 часа более чем на 683 тысяч. Об этом в воскресенье, 17 января, сообщает ВОЗ.

“Общее число выявленных за время пандемии случаев заражения достигло 93 194 922 пациентов. Кроме того, число летальных исходов поднялось почти на 12,9 тыс., достигнув отметки в 2 014 729 смертей”, - говорится в сообщении организации.

Почти 60% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (406 967), на втором месте - регион Европы (181 073), на третьем - Юго-Восточная Азия (31 862).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 23 344 423. Далее следуют Индия (10 557 985), Бразилия (8 393 492), Россия (3 568 209), Великобритания (3 357 365), Франция (2 846 971), Италия (2 368 733), Испания (2 211 967), Германия (2 033 518), Колумбия (1 870 179), Аргентина (1 783 047) и Мексика (1 609 735).

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