Адвокат Навального сообщила о его местонахождении

Алексей Навальный находится в отделении полиции в Химках, адвоката к нему не пускают, сообщили его представители.

Политик Алексей Навальный находится во 2-м отделе полиции управления МВД России по городскому округу Химки. Об этом в понедельник, 18 января, сообщила Русской службе BBC его адвокат Ольга Михайлова.

По ее словам, сотрудники отдела подтвердили, что политик у них но отказались пустить к Навальному юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), сославшись на ночное время.

В то же время, соратник оппозиционера Леонид Волков написал в своем Twitter, что в девять утра могут разрешить встречу с задержанным.



Навального задержали вечером 17 января в аэропорту Шереметьево после прилета из Германии, где он проходил лечение в клинике “Шарите”.

Изначально оппозиционер должен был прилететь во Внуково, однако по техническим причинам аэропорт закрыли. Во Внуково для встречи рейса собрались сторонники Навального. Там, по данным ОВД-Инфо, задержали более 50 человек.



Во ФСИН сообщили, что задержание Навального связано с делом Ив Роше, по которому он приговорен к условному сроку. Как утверждает служба, оппозиционер нарушил режим исправительного срока и своевременно не приходил в уголовно-исполнительную инспекцию. Политик будет находится под стражей до определения меры пресечения судом.



Навальный с конца августа находился в Германии. Его доставили в берлинскую клинику ‘Шарите” из Омска, где он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Омские врачи в качестве основной причины ухудшения самочувствия Навального называли нарушение обмена веществ и исключали вероятность того, что он был отравлен. Медики в Германии диагностировали у оппозиционера отравление фосфорорганическим веществом, а власти Германии заявили об отравлении оппозиционера веществом из группы “Новичок”.

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