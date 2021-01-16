Конгресс США расследует “провалы” служб разведки и безопасности

Конгрессмены намерены выяснить, сыграло ли роль в нападении какое-либо иностранное государство.

Главы четырех комитетов Палаты представителей Конгресса США направили письмо директору ФБР Кристоферу Рэю и руководителям других федеральных агентств с просьбой предоставить информацию о проблемах в работе разведки и обеспечении безопасности, которые привели к беспорядкам у здания Капитолия 6 января. Об этом в субботу, 17 января, сообщает телеканал CNBC.



В первую очередь конгрессмены намерены выяснить, что было известно разведке и правоохранительным органам до, во время и после нападения, а также сыграли ли в этом роль иностранные государства.

Также они запросили информацию о том, участвовали ли в беспорядках лица, у которых есть или раньше был доступ к секретной информации. Еще они намерены выяснить, какие действия правительство предприняло в ответ на нападение.



Для проведения расследования подписанты попросили предоставить документы и запросили брифинги у ФБР, Министерства внутренней безопасности, Национального контртеррористического центра и директора национальной разведки.

Напомним, 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу демократа Джо Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она будет рассмотрена сенатом.

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