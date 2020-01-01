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Во Франции за сутки оштрафовали 6 тысяч нарушителей комендантского часа

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Штраф за нарушение комендантского часа, как и других карантинных правил, принятых во Франции из-за эпидемии - более 100 евро.
Французов штрафуют за нарушение комендантского часа
Французов штрафуют за нарушение комендантского часа
Unsplash

Во Франции в первый день действия расширенного комендантского часа из-за ситуации с распространением коронавируса были выписаны почти шесть тысяч штрафов. Об этом, передает телеканал BFM, со ссылкой на данные министерства внутренних дел страны.

"В субботу за несоблюдение комендантского часа оштрафованы 5,9 тыс. человек", - указали в МВД.

В полиции напомнили, что штраф за нарушение комендантского часа, как и других правил, принятых во Франции из-за эпидемии, составляет 135 евро.

Во Франции в связи с высокими показателями заболеваемости коронавирусной инфекцией 16 января на территории всей страны был введен расширенный комендантский час. Теперь он начинается в 18.00, а не в 20.00, как это было ранее, и заканчивается в 06.00.

В стране жертвами пандемии стали 70 тысяч человек, а количество случаев заболевания перевалило отметку в 2,8 млн.

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Теги: Франция, штраф, комендантский час, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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