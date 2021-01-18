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Задержание Навального в РФ: Как отреагировали США и Европа

Комментариев: 1
Оппозиционера задержали по прибытии в Россию, зарубежные лидеры требуют его освободить.
Алексей Навальный
Алексей Навальный
facebook.com/navalny/

Оппозиционер Алексей Навальный прибыл 17 января в РФ из Германии, после чего был задержан в аэропорту Шереметьево. Лидеры иностранных государств и правозащитники выступили с требованием отпустить политика.

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Так, в частности, глава Европейского совета Шарль Мишель написал в Твиттере, что считает неприемлемым задержание Навального. Он призвал Россию немедленно его освободить.

Также руководители МИДов Литвы, Эстонии и Латвии сделали совместное заявление относительно данной ситуации. На странице министра иностранных дел Эдгара Ринкевича указано, что задержание недопустимо.

Мы требуем скорейшего освобождения Алексея Навального российскими властями, - сказано в сообщении.

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Министры добавили, что если политик в ближайшее время не будет отпущен, ЕС будет вынужден ввести новые санкции против России.

США также отреагировали на арест Алексея Навального. Об этом стало известно из публикации в Твиттере советника новоизбранного президента Джо Байдена, отвечающего за госбезопасность, Джейка Салливана.

Необходимо немедленно освободить господина Навального и наказать виновных в возмутительном покушении на его жизнь. Действия Москвы против Навального являются нарушением прав человека и вызовом всему российскому народу, который просто хочет быть услышанным, - написал Салливан.

Напомним, ранее мы также писали, что адвокат Навального сообщила о его местонахождении.

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Теги: Навальный, РФ, Россия, Европа, США, задержание, освобождение, оппозиционер
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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    18.01.2021, 10:28
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Похер Навальный, но санкций рашикам вставьте, побольше и поглубже!
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