Задержание Навального в РФ: Как отреагировали США и Европа

Оппозиционер Алексей Навальный прибыл 17 января в РФ из Германии, после чего был задержан в аэропорту Шереметьево. Лидеры иностранных государств и правозащитники выступили с требованием отпустить политика.

Так, в частности, глава Европейского совета Шарль Мишель написал в Твиттере, что считает неприемлемым задержание Навального. Он призвал Россию немедленно его освободить.

Также руководители МИДов Литвы, Эстонии и Латвии сделали совместное заявление относительно данной ситуации. На странице министра иностранных дел Эдгара Ринкевича указано, что задержание недопустимо.

Министры добавили, что если политик в ближайшее время не будет отпущен, ЕС будет вынужден ввести новые санкции против России.

США также отреагировали на арест Алексея Навального. Об этом стало известно из публикации в Твиттере советника новоизбранного президента Джо Байдена, отвечающего за госбезопасность, Джейка Салливана.

Mr. Navalny should be immediately released, and the perpetrators of the outrageous attack on his life must be held accountable. The Kremlin’s attacks on Mr. Navalny are not just a violation of human rights, but an affront to the Russian people who want their voices heard.