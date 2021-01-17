Трамп готовит помилования сотни людей - СМИ

Список помилованных уже согласован, но документы не составлены, и он может измениться до последнего дня президентства Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп объявит об около 100 помилованиях в последний день президентства 19 января. Об этом со ссылкой на три источника, знакомых с вопросом, сообщает CNN в понедельник, 18 января.

В частности, как информируют два источника, накануне в Белом доме прошло заседание, на котором согласовали список помилований. При этом захват Капитолия 6 января осложнил осуществление желания Трампа помиловать себя, своих детей и личного адвоката Руди Джулиани.

"На данный момент помощники не думают, что он это сделает, но только Трамп знает, что он сделает со своей последней президентской властью, прежде чем он официально уйдет с должности в полдень 20 января", - сказано в материале.

В то же время один из чиновников Белого дома говорит, что документы для помилования еще не составлены.

"Громкие имена, такие как Джулиан Ассанж, в настоящее время отсутствуют в списке на помилование. Однако список еще может измениться. Также неясно, будет ли помилован бывший советник Трампа Стив Бэннон", - пишет издание.

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