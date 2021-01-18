Австралия планирует держать границы закрытыми в 2021 году

Границы не откроют, даже если будет вакцинирована большая часть населения, заявили в австралийском Минздраве.

В Австралии не планируют открывать границы в текущем году

Открытие границ Австралии в 2021 году маловероятно. Об этом заявил глава Минздрава страны Брендан Мерфи, сообщает Синьхуа в понедельник, 18 января.

Полномасштабные поездки в страну и из нее, вероятно, не возобновятся до 2022 года6 добавил министр.

"Я думаю, что ответ, вероятно, отрицательный", - сказал Мерфи в ответ на вопрос, "реально" ли открыть границы в 2021 году.

"Я думаю, что большую часть этого года мы пройдем с существенными пограничными ограничениями. Даже если у нас будет вакцинирована большая часть населения, мы не знаем, предотвратит ли это передачу вируса, и вполне вероятно, что карантин будет продолжаться в течение некоторого времени", - добавил глава Минздрава.

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