Американский бизнесмен приговорен в Иране к 10 годам тюрьмы

Эмад Шарги был вызван в суд в Тегеране, обвинен в шпионаже и без какого-либо разбирательства приговорен к длительному тюремному сроку.

Американский бизнесмен иранского происхождения Эмад Шарги был обвинен властями Ирана в шпионаже и приговорен к 10 годам тюремного заключения. Об этом в понедельник, 18 января, сообщила телеканал NBC со ссылкой на заявление друга семьи Шарги.

Имеющий ирано-американское гражданство 56-летний Шарги, по данным источника телекомпании, был вызван 30 ноября в суд в Тегеране, обвинен в шпионаже и без какого-либо судебного разбирательства приговорен к 10 годам заключения. С тех пор семья не получала от него никаких известий.

По данным телекомпании, Шарги стал четвертым американским гражданином иранского происхождения, взятым под стражу в Иране. В местах заключения в этой стране также содержатся Сиамак Намази (с 2015 года), его отец Бакер и Морад Тахбаз, активист экологического движения, имеющий и британское подданство.

Шарги родился в Иране, образование получил в США. В 2016 году он вместе с женой вернулся в Иран для восстановления связей с родиной, заявили в его семье. В США он работал в сфере производства полимерных материалов и сотрудничал с авиационной брокерской фирмой в Абу-Даби. Впервые он бы арестован в Иране в апреле 2018 году и содержался под страже до декабря 2018 года, когда был освобожден под залог. В декабре 2019 года иранский суд не выявил в действиях Шарги каких-либо нарушений закона, но все же не вернул ему его иранский и американский паспорта.

Телеканал не уточняет, в шпионаже в пользу какой страны или стран обвинен иранскими властями Шарги.

Также отмечается, что такие действия иранских властей могут осложнить осуществление дипломатических усилий со стороны будущей администрации избранного президента Джозефа Байдена, ранее заявившего о том, что он "будет открыт для смягчения санкций в отношении Тегерана, если этот режим вернется к соблюдению условий ядерного соглашения от 2015 года".

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