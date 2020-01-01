Задержание Навального: Украина пожалуется в ПАСЕ на РФ

Навальный должен был принять участие в заседании комитета ПАСЕ завтра. Киев будет добиваться санкций против российской делегации.

Украинская делегация в ПАСЕ намерена обжаловать полномочия России в ассамблее из-за задержания Алексея Навального. Об этом сообщила глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева в Facebook

Она напомнила, что 19 января в комитете ПАСЕ по правовым вопросам планировалось выступление Навального.

"Наша делегация будет использовать все возможные инструменты, которые предусматривает регламент для дальнейших шагов по обсуждений (urgent debates) и обжалований полномочий РФ, основываясь, в том числе на этих событиях", - написала Мезенцева.

В ЕС и США осудили задержание Навального и призвали немедленно освободить его.

"Задержание Алексея Навального по прибытии в Москву недопустимо. Я призываю российские власти немедленно освободить его", – написал в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.

Как сообщает DW, задержание Навального в совместном заявлении осудили Латвия, Литва и Эстония. Они призвали Евросоюз задуматься о введении санкций против России, если политика не освободят в ближайшее время.

"Задержание является последней из целой серии попыток заставить замолчать Навального, других оппозиционеров, а также независимые голоса тех, кто критикует российские власти", – говорится в заявлении главы Госдепартамента США Майка Помпео.

Напомним, накануне Навальный был задержан в аэропорту Москвы при прохождении паспортного контроля. В этот же день были задержаны почти 70 сторонников оппозиционера.

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