Бегемоты Пабло Эскобара угрожают экосистеме Колумбии

Африканские животные, нелегально ввезенные в страну, представляют серьезную угрозу местной дикой природе. Из-за недостаточного финансирования программы стерилизации, единственным методом борьбы с их размножением является отстрел.

Бегемоты, которых ввез в Колумбию наркоторговец Пабло Эскобар, быстро размножаются и представляют угрозу для экосистемы региона. Об этом ученые-экологи рассказали изданию The Telegraph

Отмечается, что африканские животные нелегально попали в Колумбию в 1980-х годах – Эскобар ввез их для личного зоопарка. После смерти наркоторговца власти взяли под контроль его поместье и большую часть животных вывезли. Однако четыре бегемота остались в пруду и со временем их потомки распространились по бассейну реки Магдалены.

В настоящее время, по подсчетам специалистов, в Колумбии обитает от 80 до 100 бегемотов. К 2040 году их число может вырасти до полутора тысяч, после чего популяцию невозможно будет контролировать, а их воздействие на окружающую среду станет необратимым.

Как отмечается в исследовании эколога Натали Кастельбланко-Мартинес, опубликованном в журнале Biological Conservation, в Африке рост популяции бегемотов сдерживается периодами засухи и охотой хищников.

Однако в бассейне Магдалены у африканских животных нет естественных врагов, а засушливые периоды не столь длительны. Моча и фекалии бегемотов увеличивают концентрацию фосфатов и азота в воде, а паразиты и заболевания, которые они переносят, могут передаваться местной фауне, домашним животным и даже человеку.

Кроме того, животные могут нападать на людей.

Специалисты уже много лет пытаются стерилизовать бегемотов, но это требует много времени и затрат. Правительственный эколог Дэвид Эчеверри Лопес уточнил, что может кастрировать примерно одного бегемота в год, тогда как популяция растет на 10% ежегодно.

По словам Кастельбланко-Мартинес, программа стерилизации могла бы стать эффективной, если бы чиновники нашли для нее достаточно средств на раннем этапе, а сейчас возможен только отстрел, против которого активно выступают местные жители и зоозащитники.

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