От Apple потребовали в суде удалить Telegram из магазина приложений

Размещенная в Telegram информация нарушает условия Apple по обслуживанию магазина приложений компании, считают в Коалиции за более безопасный интернет.

Американская некоммерческая организация Коалиция за более безопасный интернет (Coalition for a Safer Web) потребовала от корпорации Apple удалить мессенджер Telegram из своего магазина приложений App Store. Об этом сообщает The Washington Post в понедельник, 18 января.

Утверждается, что накануне организация подала иск с соответствующим требованием в окружной суд в Северной Калифорнии. Ее представители обвинили руководство мессенджера в отсутствии мер по отношению к пользователям, которые распространяли сообщения с экстремистским содержанием, в том числе и после нападения 6 января на здание Капитолия в Вашингтоне.

По словам президента коалиции Марка Гинзберга, размещенная в Telegram информация ненавистнического содержания нарушает условия Apple по обслуживанию магазина приложений компании.

Отмечается, что аналогичный иск планируется подать также в отношении Google. Представители Apple и Telegram пока не прокомментировали ситуацию.

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