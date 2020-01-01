Бразилия разрешила экстренное использование вакцин Sinovac и AstraZeneca

Бразилия получит 46 млн доз китайской вакцины к апрелю. Также на этой неделе в страну могут доставить 2 млн доз вакцины AstraZeneca.

Власти Бразилии предоставили разрешение на немедленное применение двух вакцин от коронавируса COVID-19 – китайской компании Sinovac и британско-шведского концерна AstraZeneca. Об этом накануне сообщил бразильский медицинский регулятор Anvisa.

Как отмечает Reuters, уже через несколько минут после того, как совет директоров Anvisa единогласно поддержал утверждение обеих вакцин, 54-летняя медсестра из Сан-Паулу Моника Калазанс первой в стране получила прививки китайской вакцинойCoronaVac.

Ожидается, что Бразилия получит 46 млн доз китайской вакцины к апрелю. Из них 6 млн уже готовы. Также на этой неделе в страну могут доставить 2 млн доз вакцины AstraZeneca, которые были произведены в Индии.

Накануне стало известно, что Бразилия отказалась от экстренной закупки российской вакцины Спутник V. Медицинский регулятор пояснил, что до сих пор не получил результатов о третьей фазе испытаний этой вакцины, хотя запрос был подан еще 4 января.

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