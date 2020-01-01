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Главу Samsung приговорили к 2,5 годам за коррупцию

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Топ-менеджер подозревается в даче взятки приближенным к бывшему лидеру страны, которая также получила срок за коррупцию. Размер взятки составил $27,4 млн.
Ли Чжэ Ен получил тюремный срок
Ли Чжэ Ен получил тюремный срок
en.yna.co.kr

В Южной Корее сеульский суд приговорил вице-президента Samsung Electronics и главу группы компаний Samsung Group Ли Чжэ Ена к 2,5 годам лишения свободы после того, как было пересмотрено дело о даче взятки соратникам экс-президента страны Пак Кын Хе, пишет ТАСС.

Топ-менеджеру предъявили обвинения в подкупе Чхве Сун Силь, приближенной к бывшей главе государства, для того, чтобы высокопоставленные политики поспособствовали Ли Чжэ Ену в приобретении контроля над Samsung Group, фактическим руководителем которой он и стал впоследствии.

По словам обвинителей, размер взятки составил 29,8 миллиардов вон (27,4 миллиона долларов).

Напмоним, что из-за обвинений в коррупции и злоупотреблении властью Пак Кын Хе в 2017 году был объявлен импичмент.

После того, как суд вынес приговор, Ли Чжэ Ен был взят под стражу.

Накануне стало известно, что в Южной Корее суд отправил экс-президента в тюрьму на 20 лет.

Ранее Korrespondent.net писал, что дети умершего главы Samsung заплатят $9 млрд налогов на наследство. И это только за акции.
 

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Теги: Южная Корея, коррупция, суд, Samsung, взятка, приговор, Сеул
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Источник: korrespondent.net

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