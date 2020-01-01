В мире уже сделали более 42 млн прививок от COVID-19

Больше всего прививок было проведено в США, где с начала кампании по вакцинации уже было введено 14,3 млн доз.

Больше всего COVID-прививок на душу населения сделали в Израиле

Кампания по вакцинации населения от коронавируса COVID-19 началась в 51 стране мира. Уже было сделано более 42 млн прививок, сообщает Bloomberg в понедельник, 18 января.

"Крупнейшая в истории кампании по вакцинации началась. Согласно собранным данным, уже было введено более 42,2 млн доз в 51 стране. По последним подсчетам, в среднем ежедневно делается 2,43 млн прививок", – говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего прививок было проведено в США, где с начала кампании по вакцинации 14 декабря уже было введено 14,3 млн доз. На прошлой неделе ежедневно в Америке делали в среднем 898 410 прививок.

В то же время больше всего прививок на душу населения сделали в Израиле. В стране с населением в 9 млн человек уже сделали более 2,3 млн прививок, то есть 26 на каждые 100 человек.

Для сравнения, в США этот показатель составляет всего 4,4 дозы на 100 человек, а в Канаде вообще 1,5.

Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры о приобретии COVID-вакцины с шестью производителями. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. При этом кампания вакцинации в Украине начнется в лучшем случае только во второй половине февраля.

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