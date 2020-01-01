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У берегов Турции нашли тела трех моряков с украинского судна

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Спасенных членов экипажа уже выписали из больницы.
У берегов Турции нашли тела трех моряков с украинского судна
© twitter.com/UKRinTR/
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У берегов Турции нашли тела трех моряков с украинского судна
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Тела трех погибших моряков с затонувшего у берегов Турции судна “ARVIN“ обнаружили по состоянию на утро 18 января. Об этом сообщает сайт Кабинета министров со ссылкой на Министерство иностранных дел.

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“По состоянию на 10:00 18 января 6 членов экипажа спасены (5 граждан Украины и 1 гражданин РФ), найдены тела трех погибших моряков (продолжается процедура их идентификации)“, - говорится в сообщении.

Поисково-спасательная операция в отношении других членов экипажа продолжается.

В то же время, как сообщает пресс-служба посольства Украины в Турции, спасенных моряков уже выписали из больницы.

Состояние их здоровья удовлетворительное. Благодарны губернаторству Бартына за одежду и обувь для моряков. Консулы готовят документы для возвращения моряков домой, - сообщили дипломаты.

Напомним, у берегов Турции затонул сухогруз украинской компании. Из 12 членов экипажа спасти удалось только половину.

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Теги: Турция, Черное море, моряки
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