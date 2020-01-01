На первом этапе в Азербайджане будет вакцинировано население из группы повышенного риска. Это работники здравоохранения, лица старше 65 лет и правоохранители.

В Азербайджане начался первый этап вакцинации против коронавируса COVID-19. Она будет добровольной, сообщает Haqqin.az в понедельник, 18 января.

По данным Минздрава страны, Азербайджан участвует в платформе COVAX, а также в двусторонних сделках по приобретению вакцин.

"Азербайджан приобретет 2 млн доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac в рамках платформы COVAX. В то же время ведутся переговоры с компанией Sinovac. Всего Sinovac заказано 4 миллиона доз вакцин", – говорится в сообщении.

На первом этапе в Азербайджане будет вакцинировано население из группы повышенного риска. Это работники здравоохранения, лица старше 65 лет и правоохранители.

На втором этапе вакцину получат люди из группы высокого риска с медицинской точки зрения (люди с хроническими заболеваниями), лица 50 лет и старше, имеющие хотя бы одно хроническое заболевание, работники сферы образования и социального обеспечения, работники жизненно важных для функционирования общества сфер.

Cмотрите фотогалерею: Азербайджан начал вакцинацию от коронавируса

Ранее собщалось, что уже в 51 стране мира началась кампания по вакцинации населения от COVID-19. Сделано более 42 млн прививок.

В свою очередь Украина ведет переговоры о приобретении COVID-вакцины с шестью производителями. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. При этом кампания вакцинации в Украине начнется в лучшем случае только во второй половине февраля.

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