США вывели войска из Сомали

Во время вывода воинского контингента боевики "Аш-Шабаб" пытались атаковать американских военных.

Из Сомали полностью вывели подразделения Вооруженных сил США. Об этом сообщает Associated Press в понедельник, 18 января.

"Вывод состоялся при отсутствии серьезных травм [у военнослужащих] или значительных потерь оборудования, несмотря на существенные усилия боевиков из "Аш-Шабаб" атаковать наши силы во время данной операции", - заявил командующий Африканским командованием ВС США (АФРИКОМ) генерал Стивен Таунсенд.

Чтобы эвакуировать силы и средства, у берегов Сомали создали военно-морскую группировку ВМС США, в которую входил авианосец USS Nimitz. Он прибыл в оперативный район 21 декабря. Поддержку ему оказывал десантный корабль ВМС США USS Makin Island, на борту которого находились несколько сотен спецназовцев.

"Операция по противодействию террористам в Сомали вступает в новую фазу взаимодействия с сомалийскими силами безопасности", - сказал официальный представитель АФРИКОМ полковник Крис Карнс.

Карнс отказался представить какие-либо подробности новых форм совместной борьбы сил США и Сомали в регионе с международным терроризмом.

Напомним, что 5 декабря США объявили о выводе войск из Сомали. Это решение не означает, что США ослабляют военное присутствие в Африке, заверили в Пентагоне.

Уже 23 декабря военные США начали покидать территорию Сомали. Основная часть выводимых из Сомали сил будет переброшена на морскую экспедиционную базу Кэмп-Лемонье в Джибути.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet