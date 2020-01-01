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США вывели войска из Сомали

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Во время вывода воинского контингента боевики "Аш-Шабаб" пытались атаковать американских военных.
США полностью вывели свой воинский контингент из Сомали
США полностью вывели свой воинский контингент из Сомали

Из Сомали полностью вывели подразделения Вооруженных сил США. Об этом сообщает Associated Press в понедельник, 18 января.

"Вывод состоялся при отсутствии серьезных травм [у военнослужащих] или значительных потерь оборудования, несмотря на существенные усилия боевиков из "Аш-Шабаб" атаковать наши силы во время данной операции", - заявил командующий Африканским командованием ВС США (АФРИКОМ) генерал Стивен Таунсенд.

Чтобы эвакуировать силы и средства, у берегов Сомали создали военно-морскую группировку ВМС США, в которую входил авианосец USS Nimitz. Он прибыл в оперативный район 21 декабря. Поддержку ему оказывал десантный корабль ВМС США USS Makin Island, на борту которого находились несколько сотен спецназовцев.

"Операция по противодействию террористам в Сомали вступает в новую фазу взаимодействия с сомалийскими силами безопасности", - сказал официальный представитель АФРИКОМ полковник Крис Карнс.

Карнс отказался представить какие-либо подробности новых форм совместной борьбы сил США и Сомали в регионе с международным терроризмом.

Напомним, что 5 декабря США объявили о выводе войск из Сомали. Это решение не означает, что США ослабляют военное присутствие в Африке, заверили в Пентагоне.

Уже 23 декабря военные США начали покидать территорию Сомали. Основная часть выводимых из Сомали сил будет переброшена на морскую экспедиционную базу Кэмп-Лемонье в Джибути.

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Теги: США, Сомали, военные, войска, контингент
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Источник: korrespondent.net

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