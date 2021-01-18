Мир на грани катастрофы - ВОЗ

Цена катастрофы - жизни и средства к существованию людей в беднейших странах мира. В мире отсутствует равный доступ к COVID-прививкам.

Мир находится на грани моральной катастрофы, так считает глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус. Об этом он заявил на заседании Исполнительного комитета организации, сообщается на странице ВОЗ в Twitter.

"Я должен быть откровенным: мир находится на грани катастрофического морального провала - и цена этого будет заплачена жизнями и средствами к существованию в беднейших странах мира", - говорится в сообщении.

Гебреисус подчеркнул, что в 40 богатых странах граждане получили уже более 39 миллионов доз вакцины. Между тем в одной из самых бедных стран планеты сделали всего лишь 25 прививок от коронавируса.

Под угрозой находятся планы обеспечить людям из разных стран равный доступ к вакцинации, считает глава ВОЗ.

Как ранее заявляли в ВОЗ, вакцинация от коронавируса началась в 46 странах.

Добавим, что в ВОЗ выступили против "паспорта вакцинации". Также эксперты обратили внимание на "ограниченное наличие вакцины" от коронавируса на настоящий момент в мире.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet