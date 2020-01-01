В Германии обнаружили новую мутацию COVID-19

В немецкой больнице инфекцию выявили у 73 человек - у медработников и у пациентов. Ученые подтвердили, что это новейший штамм, но насколько он опасен, пока неизвестно.

В мире уже более 12 тыс. мутаций COVID-19

В Баварии в клинике города Гармиш-Партенкирхен зафиксирована вспышка неизвестной мутации коронавируса. Новым штаммом заразились 52 пациента и 21 сотрудник больницы, пишет Muenchner Merkur.

Анализы инфицированных были направлены в берлинскую клинику Charit'e, где специалисты определили, что это совершенно новый вариант COVID-19.

Ученые пока не могут сказать, какие особенности этого штамма, и не знают, будет ли эта разновидность инфекции более заразной.

По данным специалистов Charit'e, на сегодня в мире зафиксировано более 12 тысяч мутаций коронавируса.

Добавим, что в мире уже свыше 95 млн зараженных коронавирусом. При этом выздоровели 67 874 019 человек, а скончались – 2 032 806.

Также Korrespondent.net писал, что в мире уже сделали более 42 млн прививок от COVID-19. Больше всего прививок было проведено в США.



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