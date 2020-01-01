Украинские дипломаты выразили благодарность местным властям за одежду и обувь для моряков. Сейчас готовятся документы для возвращения украинцев домой.

Украинские моряки скоро вернутся на родину Посольство Украины в Турции

Пятерых граждан Украины, которых накануне спасли после крушения сухогруза Арвин возле берегов Турции, выписали из местной больницы. Об этом сообщило посольство Украины в Турции в Twitter в понедельник, 18 января.

"Украинских моряков, спасенных с затонувшего судна Арвин, выписали из больницы. Состояние здоровья удовлетворительное – спасибо врачам", – говорится в сообщении.

Украинские дипломаты выразили благодарность местным властям за одежду и обувь для моряков. Сейчас консулы готовят документы для возвращения их домой.

Cмотрите фотогалерею: Спасенных при крушении сухогруза украинцев выписали из больницы в Турции

Напомним, 17 января у берегов Турции в акватории Черного моря затонуло грузовое судно Арвин. Крушение произошло вблизи города Бартын. На борту находились 12 человек – 10 украинцев и двое россиян. Шестерых моряков удалось спасти, трое – погибли. Еще троих ищут спасатели. Судовладелец затонувшего корабля – украинская компания Arvin Shipping LTD, хотя изначально сообщалось, что судно – российское.

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