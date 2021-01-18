В России лавина сошла на горнолыжную трассу

В МЧС России сообщили, что сход лавины был принудительным. Под снежными завалами могут находиться до 12 человек.

В районе Домбая в Карачаево-Черкессии, РФ, сегодня, 18 января, сошла снежная лавина на горнолыжную трассу, под снегом могут быть от 4 до 12 человек. Об этом сообщает ТАСС.

"В поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара произошел сход снежной лавины на горнолыжную трассу, под снегом оказались два вагончика, где находятся пункты проката горнолыжного снаряжения, а также повреждено кафе. По предварительной информации, в момент схода лавины там могли находиться от 4 до 12 человек", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что сход лавины в горах Домбая был принудительным. В МЧС России сход лавины подтвердили.

Ранее сообщалось, что в российском Норильске в результате схождения снежной лавины на горнолыжный курорт погибли три человека.

Напомним, в Карпатах объявлена снеголавинная опасность третьего уровня.

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