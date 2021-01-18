В Китае шахтеры неделю под завалами: выжившие передали записку

Рабочие находятся поз землей с 10 января. Накануне спасатели сумели прорубить тоннель и начать доставку людям питательных растворов.

В сообщении говорилось, что 12 человек живы xinhuanet.com

В Китае горняки, находящиеся под завалами в золоторудной шахте восемь суток, сумели передать спасательной службе записку. В тексте сообщения говорилось, что 12 человек еще живы. Судьба еще 10 рабочих неизвестна, пишет Синьхуа.

Взрыв в строящейся шахте в уезде Цисия в провинции Шаньдун произошел 10 января. Из-за взрыва произошел обвал породы в 240 метрах от входа. В результате под землей заблокированными оказались 22 шахтера.

Только через неделю после взрыва спасателям удалось прорубить небольшой тоннель, в который протянули тросы, с помощью которых началась доставка питательных растворов.

По словам спасателей, они чувствовали, что люди тянут за тросы. Ранее они слышали ответный стук из-под земли.

Записка от находящихся под землей шахтеров

Напомним, в Колумбии пять человек погибли на золотодобывающей шахте. Эксплуатация предприятия ранее была прекращена.

Добавим также, что в конце 2020 года в Луганской области при обвале на шахте погиб горняк. Один человек сумел выбраться.



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