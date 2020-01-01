В ООН и НАТО призвали Россию отпустить Навального

Россия должна соблюдать свои международные обязательства в области прав человека и верховенства права, считают в международных организациях.

В Организации Объединенных Наций выразили глубокую обеспокоенность в связи с задержанием российского оппозиционера Алексея Навального в аэропорту Москвы и призвали немедленно его освободить. Об этом сообщило управления ООН по правам человека в понедельник, 18 января.

"Мы глубоко обеспокоены арестом Алексея Навального и призываем к его немедленному освобождению и уважению его прав на надлежащую правовую процедуру в соответствии с принципами верховенства закона. Мы вновь призываем к тщательному и беспристрастному расследованию его отравления", – говорится в сообщении.

Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к российским властям с призывом освободить Навального.

"Я присоединяюсь к международным призывам к немедленному освобождению Алексея Навального. Лица, ответственные за покушение на него с применением запрещенного химического оружия, должны быть привлечены к ответственности. Россия должна соблюдать свои международные обязательства в области прав человека и верховенства права", – написал он в Twitter.

Напомним, 17 января Навальный был задержан в аэропорту Москвы при прохождении паспортного контроля. В этот же день были задержаны почти 70 сторонников оппозиционера.

Сегодня суд должен избрать меру пресечения Навальному. Процесс проходит не в суде, а в отделении полиции.

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