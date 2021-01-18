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Суд арестовал Навального на 30 суток

Комментариев: 1
Российский оппозиционер арестован по делу Ив Роше. Меру пресечения ему избирали в отделении полиции.
Навальный арестован
Навальный арестован
Андрей Любимов/АГН Москва

Российский оппозиционер Алексей Навальный арестовн Химкинским судом Москвы на 30 суток.

Он останется под арестом до рассмотрения вопроса о замене ему наказания по делу Ив Роше.

Ранее в МВД РФ обьяснили, почему заседание суда сделали выездным - прямо в отделении полиции. По словам представителей ведомства, у Навального нет результатов теста на коронавирус на руках. Из-за этого также ограничили количество людей на заседании.

Напомним, накануне Навальный был задержан в аэропорту Москвы при прохождении паспортного контроля. В этот же день были задержаны почти 70 сторонников оппозиционера.

 

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Теги: Россия, Оппозиция, арест, Навальный
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
colavova    18.01.2021, 16:34
Оценка:  +1
colavova
у нищебродов в химках нет экспресс-тестов на ковид))
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