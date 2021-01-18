Руководители Cовета мусульман Франции приняли хартию Макрона

В документе идет речь о совместимости ислама с принципами Республики, неприемлемости использования религии в политике, о принципе равенства полов.

Во Франции мусульманские лидеры одобрили и согласились признать "хартию республиканских ценностей". Ее ранее предложил принять президент Франции Эммануэль Макрон. В документе отвергается радикализм, принимается равенство мужчин и женщин, а также говорится о неприемлемости использования ислама в политических целях, пишет Le Figaro.

Французский совет мусульманской веры (CFCM) работал над текстом, в котором отказывается от фундаменталистских доктрин и принимает светские ценности, последние шесть недель.

Теперь согласно новой системе лицензирования имамов они должны подписывать хартию. Полное ее содержание пока не было опубликовано. Однако, согласно пресс-релизу CFCM, известно, что в тексте на примерно восьми страницах говорится "о совместимости мусульманской веры с принципами Республики".

Проект хартии теперь будет отправлен на утверждение всеми учреждениями, входящими в совет, после чего документ представят Макрону.

Мусульмане против Макрона. Война Франции с исламом

Напомним, ранее Макрон поставил ультиматум мусульманским лидерам Франции.



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