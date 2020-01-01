Немецкие экологи выступили против строительства Северного потока-2

Экологи не согласны с разрешением на прокладку трубопровода в водах Германии, которое выдало ведомство по судоходству и гидрографии, считая, что не учтены вопросы охраны окружающей среды и климата.

Работы должны были вестись на участке протяженностью 30 км

Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) и природоохранная организация NABU выразили протест из-за разрешения, выданного Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии, о продлении строительства российского трубопровода Северный поток-2. Документ, разрешающий укладку в водах Германии, временно не имеет силы, пишет ТАСС.

Представители DUH заявили, что регулятор не учел аргументы, касающиеся охраны окружающей среды и климата.

Разрешение на прокладку труб в немецкой экономической зоне было выдано 15 января. Документ не препятствовал строительству объекта на участке протяженностью около 30 километров.

Ранее СМИ узнали планы по достройке Северного потока-2.

Также сообщалось, что Северный поток-2 покинула очередная компания - Zurich Insurance Group AG. Она вышла из проекта из-за угрозы возможных санкций США.

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