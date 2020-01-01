В Турции бывший муж изрезал ножом лицо украинке

Гражданка Украины рассказала о пережитых ею моментах ужаса, во время нападения бывшего мужа в торговом центре.

В Турции на 28-летнюю украинку Анну Бутим в торговом центре с ножом напал бывший муж. Об этом сообщило издание Hurriyet.

"Это сделал мой бывший муж. Я подала на развод. Он угрожал мне. Он сказал, что убьет меня. Он не знал моего адреса. Моя сестра пришла ко мне, и мы выложили фото в Instagram. Было только фото, мы не написали, где мы находимся. Он увидел это в Instagram", - сообщила пострадавшая.

Инцидент произошел в пригороде Стамбула Бакиркее в торговом центре Бешикташ. Мужчина напал на Анну и порезал ей ножом лицо.

Ранее сообщалось, что в польском городе Вроцлав гражданин Украины в состоянии алкогольного опьянения ранил ножом соотечественника, а затем напал на правоохранителей.

Также, в Одессе правоохранители задержали 19-летнюю женщину, которая с ножом напала на прохожего в центре города.

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