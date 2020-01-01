Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Калифорнии рекомендуют остановить вакцинацию препаратом Moderna

Комментариев: 0
Причиной стали частые случаи аллергии, по данному факту начато расследование. Поставщикам рекомендовали использовать другие препараты.
В Калифорнии рекомендовали приостановить использование вакцины Moderna
В Калифорнии рекомендовали приостановить использование вакцины Moderna

В американском штате Калифорния из-за частных случаев аллергии местные власти хотят приостановить использование вакцины от коронавируса компании Moderna. Об этом в понедельник, 18 января, сообщает сайт abc7.com.

Отмечается, что пока речь идет о рекомендации остановить распространение конкретной партии, которая поставлялась в Калифорнию с 5 по 12 января - более 330 тысяч доз были распределены между 287 поставщиками.

В частности, в одной из клиник зафиксировали около 10 случаев аллергии в течение 24 часа после вакцинации. При этом не уточняется, какие именно аллергические реакции наблюдались у пациентов, а также в какой больнице ставили эти прививки.

"Исходя из крайней осторожности ... мы рекомендуем, чтобы поставщики использовали другие доступные запасы вакцин и приостановили введение вакцин Moderna из партии 041L20A", - заявила эпидемиолог Эрика Пан.

По ее словам, приостановить применение вакцин Moderna следует до завершения расследования.

Напомним, в декабре в США впервые выявили аллергическую реакцию после прививки вакциной Moderna. Тогда пострадал мужчина, у которого была серьезная аллергия на моллюсков.

Ранее в Moderna заявили о 94% эффективности своей вакцины. В исследовании приняли участие более 30 тысяч человек. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Калифорния, вакцина, Аллергия, вакцинация, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь