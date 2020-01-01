В Калифорнии рекомендуют остановить вакцинацию препаратом Moderna

Причиной стали частые случаи аллергии, по данному факту начато расследование. Поставщикам рекомендовали использовать другие препараты.

В американском штате Калифорния из-за частных случаев аллергии местные власти хотят приостановить использование вакцины от коронавируса компании Moderna. Об этом в понедельник, 18 января, сообщает сайт abc7.com.

Отмечается, что пока речь идет о рекомендации остановить распространение конкретной партии, которая поставлялась в Калифорнию с 5 по 12 января - более 330 тысяч доз были распределены между 287 поставщиками.

В частности, в одной из клиник зафиксировали около 10 случаев аллергии в течение 24 часа после вакцинации. При этом не уточняется, какие именно аллергические реакции наблюдались у пациентов, а также в какой больнице ставили эти прививки.

"Исходя из крайней осторожности ... мы рекомендуем, чтобы поставщики использовали другие доступные запасы вакцин и приостановили введение вакцин Moderna из партии 041L20A", - заявила эпидемиолог Эрика Пан.

По ее словам, приостановить применение вакцин Moderna следует до завершения расследования.

Напомним, в декабре в США впервые выявили аллергическую реакцию после прививки вакциной Moderna. Тогда пострадал мужчина, у которого была серьезная аллергия на моллюсков.

Ранее в Moderna заявили о 94% эффективности своей вакцины. В исследовании приняли участие более 30 тысяч человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet