Саудовская Аравия одобрила COVID-вакцины Moderna и AstraZeneca

Ранее регулятор разрешил использовать препарат от Pfizer/BioNTech. Вакцинировать население начали 17 декабря.

С начала пандемии заболело почти 366 тыс. граждан

Вакцины от коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca и американской Moderna разрешены к использованию в Саудовской Аравии. На вакцинацию, воспользовавшись специальным предложением, уже записалось более двух миллионов граждан, пишет ТАСС.

Месяцем ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Саудовской Аравии одобрило COVID-препарат Pfize/BioNTech.

Вакцинация от коронавируса в стране стартовала 17 декабря. Прививочные центры работают во всех регионах королевства.

По информации министерства здравоохранения страны, с начала пандемии заболело почти 366 тысяч человек.

До этого сообщалось, что в Калифорнии рекомендуют остановить вакцинацию препаратом Moderna из-за частых аллергически случаев.

Добавим, что вакцинацию от коронавируса начал Азербайджан. Прививают сначала медиков, полицию и лиц старше 65 лет.

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