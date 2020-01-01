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Сторонники Навального готовят массовые протесты

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Навальный сам сразу после ареста призвал своих сторонников выходить на улицы. Акции протеста запланированы на 23 января.

Сторонники российского оппозиционера Алексея Навального объявили на 23 января массовые акции протеста из-за его ареста. Об этом в понедельник, 18 января, в Twitter сообщил руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков.

"Штабы Навального по всей стране немедленно начинают подготовку к митингов по всей стране 23 января, не дожидаясь нового суда. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден", - пишет Волков.

Сам Навальный сразу после ареста на 30 суток записал обращение, в котором призвал выходить на улицы. "Не бойтесь, выходите на улицы. Не за меня - выходите за себя и свое будущее", - сказал он.

Напомним, накануне Навальный был задержан в аэропорту Москвы при прохождении паспортного контроля. Он вернулся в Россию спустя несколько месяцев лечения в Германии после отравления.

 

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Теги: Россия, Оппозиция, протесты, Навальный, акции протеста
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Источник: korrespondent.net

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