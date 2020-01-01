Сторонники Навального готовят массовые протесты

Навальный сам сразу после ареста призвал своих сторонников выходить на улицы. Акции протеста запланированы на 23 января.

Сторонники российского оппозиционера Алексея Навального объявили на 23 января массовые акции протеста из-за его ареста. Об этом в понедельник, 18 января, в Twitter сообщил руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков.

"Штабы Навального по всей стране немедленно начинают подготовку к митингов по всей стране 23 января, не дожидаясь нового суда. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден", - пишет Волков.

Сам Навальный сразу после ареста на 30 суток записал обращение, в котором призвал выходить на улицы. "Не бойтесь, выходите на улицы. Не за меня - выходите за себя и свое будущее", - сказал он.

Напомним, накануне Навальный был задержан в аэропорту Москвы при прохождении паспортного контроля. Он вернулся в Россию спустя несколько месяцев лечения в Германии после отравления.

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