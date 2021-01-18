В Испании полиция изъяла две тонны кокаина
В Испании правоохранители пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась крупными поставками наркотиков. Об этом говорится в пресс-релизе национальной полиции Испании.
Сообщается, что расследование продолжалось более года. Полицейские изъяли более двух тонн кокаина. В ходе спецоперации были задержаны 12 человек.
Полицейские обнаружили наркотики в одном из контейнеров порта Альхесирас, который был ввезен из Парагвая. Кокаин был спрятан среди 40 тонн угля.
Desarticulada una organizaci'on dedicada al tr'afico internacional de #coca'ina a gran escala— Polic'ia Nacional (@policia) January 18, 2021
La operaci'on se ha realizado en las provincias de #C'adiz, #Cuenca, #Madrid, #M'alaga, #Murcia, #Sevilla, #Tarragona y #Valencia
12 detenidos y m'as de 2.000 kilos de coca'ina intervenidos pic.twitter.com/gDxM2Nxzx8
Ранее сообщалось, что правоохранители Бельгии и Германии провели совместную операцию по разгрому наркокартеля, который занимался поставкой кокаина из Южной Америки в Европу.
Также, в Боснии и Герцеговине бывший наркоторговец Абдуллах Ильязович стал самым молодым избранным депутатом Совета округа Брчко.
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