В Испании полиция изъяла две тонны кокаина

В ходе спецоперации испанских полицейских были задержаны 12 человек. Расследование продолжалось более года.

В Испании правоохранители пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась крупными поставками наркотиков. Об этом говорится в пресс-релизе национальной полиции Испании.

Сообщается, что расследование продолжалось более года. Полицейские изъяли более двух тонн кокаина. В ходе спецоперации были задержаны 12 человек.

Полицейские обнаружили наркотики в одном из контейнеров порта Альхесирас, который был ввезен из Парагвая. Кокаин был спрятан среди 40 тонн угля.

Ранее сообщалось, что правоохранители Бельгии и Германии провели совместную операцию по разгрому наркокартеля, который занимался поставкой кокаина из Южной Америки в Европу.

Также, в Боснии и Герцеговине бывший наркоторговец Абдуллах Ильязович стал самым молодым избранным депутатом Совета округа Брчко.

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